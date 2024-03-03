Nuri Paşa\'nın vefatının 75. yılı anma programı düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçerek Bakü'yü kurtaran, Cumhuriyet döneminde ise kurduğu fabrikalarla Türk savunma sanayisinin öncüleri arasında yer alan Nuri Paşa'nın (Killigil) vefatının 75. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, milletvekilleri, akademisyenler ve yazarlar katıldı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, programda yaptığı konuşmada, 1918'de, Osmanlı Devleti'nin kendisinin de zor durumda olduğu bir dönemde Azerbaycan'ın çağrılarını yanıtsız bırakmadığını ve yardıma koştuğunu belirtti.

Er, Nuri Paşa'nın ağabeyi Enver Paşa'nın talimatıyla Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçerek Azerbaycanlı kardeşlerinin imdadına yetiştiğini ve Bakü'yü kurtardığını söyledi.

Kafkas İslam Ordusu'nun 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Bolşevik ve Ermeni çetelerden kurtararak kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Er, Bakü'nün kurtarılmasının Azerbaycan devlet tarihinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Er, "Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan halkının kalbinde ebediyen yer edinmiştir. Onların kahramanlığı, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir parlak örneğini daha tarihin hafızasına altın harflerle kazıdı. Nuri Paşa'nın kahramanlıkları iki milletin ortak tarihinde şerefli kardeşliğin sayfasına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Nuri Paşa'nın Cumhuriyet döneminde kurduğu fabrikalarla Türk savunma sanayisinin öncüleri arasında yer aldığını hatırlatan Er, bu gibi şahısların gelecek nesillere öğretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Nuri Killigil Paşa, cumhuriyet tarihinin ilk endüstriyel silah tasarımcılarından olmuştur"

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Mesten de Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Azerbaycan'a gelerek kardeşlerine yardımda bulunmasının iki ülke arasındaki kardeşliğin en büyük nişanelerinden olduğunu anlattı.

Mesten, Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde yenilgilerle yüz yüze kaldığı bir dönemde en seçkin askerlerini Azerbaycan'a gönderdiğini hatırlatarak, "Bu ordu sayesinde Azerbaycan bağımsızlığını tam olarak kazandı. 15 Eylül 1918'de Bakü işgalden ve zulümden kurtuldu. Bugün ise bizlere düşen atalarımızın yüzyıl öncesinden bıraktığı emanete sahip çıkmaktır." dedi.

Nuri Paşa'nın savunma sanayiindeki faaliyetlerinden de bahseden Mesten, "Nuri Killigil Paşa, cumhuriyet tarihinin ilk endüstriyel silah tasarımcılarından olmuştur. Arap-İsrail savaşında Arap orduları için silah ve cephane üretmiştir." diye konuştu.

Mesten, 2. Karabağ Savaşı'nda da Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekleri hatırlatarak, "Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği et ile tırnak gibidir. Kardeş ülkelerimiz arasında bütün bu gelişmelere rağmen, önümüzde çok daha büyük görevler bizleri bekliyor. Bize düşen, aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırarak gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakmak, her alanda işbirliğimizi derinleştirmektir." şeklinde konuştu.

"Boşuna 'bir millet iki devletiz' demiyoruz"

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili Kılıç ise konuşmasında, Nuri Paşa'nın vefatının üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen Azerbaycan Türkleri tarafından saygı ve minnetle hatırlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Boşuna 'bir millet iki devletiz' demiyoruz. İyi ki bir milletiz, iyi ki bağımsız Türk devletleriyiz." dedi.

Kılıç, Nuri Paşa'nın ve Kafkas İslam Ordusu'nun faaliyetlerinden, onların o dönemde Azerbaycan'da gördükleri saygı ve hürmetten bahsederek, "Killigil soyadını alan Nuri Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından milletle birlikte kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nde, ülkesi ve Türk dünyası için dinlenmeden çalışmaya devam etti. Sık sık Türk dünyasının bir olmasından, bir olarak çok daha güçlü olacağından bahseder, bir gün bu arzusunun mutlaka gerçekleşeceğini söylerdi." şeklinde konuştu.

"Koyun koyuna yatan Osmanlı askerleri bize emanet ve mirastır"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'de kazandığı zaferin İstanbul ve Bakü'yü kontrol altında tutmak isteyen güçleri çılgına döndürdüğünü ve hüsrana uğrattığını vurguladı.

Bağcı, Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Türk şehitliklerinin olduğunu aktararak, "Koyun koyuna yatan Osmanlı askerleri bize emanet ve mirastır. Bu miras ve emaneti, kardeşliğimizin mayasını teşkil eden bu birlikteliği korumak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Nuri Paşa'yla ilgili filmin gösterildiği etkinlik, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

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