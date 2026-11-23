Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Cinping, Putin ve Trump'ı bir araya getiren Şıncın Zirvesi'nin küresel güç dengeleri ve nükleer rekabet açısından taşıdığı önemi AA Analiz için kaleme aldı.

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19 Kasım 2026'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın APEC Zirvesi'nde ilk kez üçlü bir zirve fotoğrafı vermeleri, dünya gündeminin en çok konuşulan meselelerinden biri oldu. Bunun en önemli sebebi, mevcut uluslararası sistemde büyük güç rekabetinin geri döndüğü ve sistemin ciddi bir dönüşümden geçtiği bir ortamda, başta ABD-Çin ikilisi ve Rusya Federasyonu arasında olmak üzere, silahlanma, ticaret ve benzeri alanlarda kıyasıya bir rekabetin sürmesi.

Üçlü arasında, özellikle nükleer silahlar ve stratejik nükleer olmayan silahlar alanında şiddetle süren rekabetin herhangi bir silahsızlanma anlaşması olmaksızın devam etmesi, sonuçta kimin kimi geçeceğinin veya bir denklik sağlanıp sağlanamayacağının bilinmemesi nedeniyle büyük güçler arasındaki stratejik caydırıcılığın istikrarsızlaşmasına zemin hazırlıyor. Bu dönüşümün ne kadar süreceğinin belirsizliği, özellikle üçlü arasındaki askeri rekabetin onlarca yıl devam edebileceği gerçeği dikkate alındığında, oldukça ürkütücü.

Kontrollü rekabet dönemi

Uzmanların değerlendirmelerine göre, nükleer alanda ABD ve Rusya, denklik içerisinde bulunan iki büyük güç. Çin ise bu denkliği yakalamak için çaba sarf ediyor. Pek çok değerlendirmede, Çin'in nükleer başlık sayısı bakımından Washington ve Moskova'yı yakalayabilmesi için bin 500 stratejik nükleer başlığa sahip olması gerektiği ve bunun 2030-2035 yılları arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Dolayısıyla, bugün içerisinde bulunduğumuz ve 2021 sonrası dönem olarak anılan üçüncü nükleer dönem, tıpkı Soğuk Savaş dönemi olarak bilinen 1945-1989 yılları arasındaki birinci nükleer dönemin silahlanma yarışının yarattığı kırılganlıkları bünyesinde barındırıyor. Bugün taraflar arasında nükleer ve konvansiyonel olmak üzere iki alanda süregelen silahlanma rekabetinde, birinci nükleer dönemde 1960'lı yıllardan itibaren yakalanan nükleer dengeye dayalı stratejik istikrar henüz sağlanamadığı gibi, bu denkliği garanti altına alabilecek ve büyük güçleri bağlayacak bir anlaşma da mevcut değil.

Bu nedenle Şıncın'daki görüşmenin ardından tarafların yayımladığı Barış Bildirgesi'nde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) reformu, enerji arzının istikrarı, devlet yetkililerinin dokunulmazlığı ve özellikle nükleer savaşın önlenmesine ilişkin dört maddelik mutabakat önemli.

Zira bugün içerisinde yaşadığımız üçüncü nükleer dönemde devam eden savaşlar sırasında büyük güçlerin sınırlı nükleer savaş ihtimalleri üzerinde düşündükleri ve hatta Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında taktik nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğu halen hafızalarda. Buna ilaveten, bu üç gücün hem konvansiyonel hem de nükleer alanda ciddi bir modernleşme süreci içinde olduğu da biliniyor. Dolayısıyla, büyük güçler açısından önemi yüksek olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran-ABD/İsrail çatışmaları gibi gelişmelerin ciddi riskler taşıdığı bir ortamda, bu çatışmaların kontrol altına alınmadıkları takdirde tırmanma olasılığı bulunuyor.

Bu nedenle tarafların farklı sebeplerle henüz üçlü bir stratejik nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasına hazır olmadıkları dikkate alındığında, taktik nükleer savaş olasılığının konuşulmasının bile muhtemel bir çatışmada aralarında ciddi bir tırmanmaya neden olabileceği açık. Bu bakımdan, Şıncın'da ortaya çıkan Barış Bildirgesi'nde nükleer silahların kullanılmaması gerektiği yönünde bir irade beyanında bulunmaları hayati önem taşıyor. Her ne kadar bu Bildirge'nin bağlayıcılığı bulunmasa da en azından üç tarafın da üçüncü nükleer dönemde, tıpkı birinci nükleer dönemde olduğu gibi, nükleer savaş ihtimaline ne kadar yakın olunduğunu anlamış olmaları da önemli ve rahatlatıcı bir gelişme.

Taraflar, üçüncü nükleer dönemin yarattığı stratejik kırılganlıkların farkında olmalarına rağmen, Küba Krizi sonrasında geliştirilen Kırmızı Telefon Anlaşması benzeri bir kriz yönetimi mekanizmasını henüz hayata geçirmedi.

Bu durum, üç büyük gücün olası bir çatışma ile işbirliği arasında oldukça tehlikeli bir eşikte bulunduğunu gösteriyor. 2030-2035 yıllarına kadar silahlanma yarışı her iki alanda da devam ettiği sürece, üç büyük nükleer gücün bu eşikte durmaya devam edeceği söylenebilir. Bu süreç, aslında stratejik düzeyde üç büyük güç arasındaki caydırıcılığın dönüşümünü izleme fırsatı da sunuyor.

Güç rekabetinde uzlaşı arayışı

ABD-Rusya-Çin üçlüsü, uluslararası sistemin dönüşümden geçtiği günümüzde kendilerini daha fazla riske atmamak adına Şıncın'da bir Barış Bildirgesi'ne imza atarak, aralarında birçok alanda süregelen rekabet ortamında kriz iletişim mekanizmalarına ne kadar ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu kabul etti. Bu durum, üç nükleer gücün, Barış Bildirgesi'nde de yer aldığı üzere, belirli meselelerde koordinasyon arayışı içine girmek zorunda kaldıklarını gösteriyor.

İşte bu zorunluluk ve üç büyük güç arasında pek çok alanda devam eden rekabet nedeniyle, tarafların henüz dünyayı Yalta'daki gibi bir paylaşıma hazır olmadıkları söylenebilir. Nitekim taraflar, bu zirvede Yalta'daki gibi bir ideolojik rekabet arka planında bir araya gelmedikleri gibi, dünyanın farklı bölgelerinde şimdilik örtülü olarak sürdürdükleri jeopolitik mücadele alanlarıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama da yapmadı.

Özetle, taraflar birbirlerinin karşılıklı olarak çıkarlarını memnun edecek şekilde sahada bir al-ver konumuna gelmedi. Zira bu üçlü arasındaki büyük güç mücadelesini belirleyecek temel konular ve tabii ki konjonktür de Yalta öncesine benzemiyor. O nedenle taraflar arasındaki silahlanma, dijital konular, dirençli tedarik zincirleri, yapay zeka ve kuantum gibi konulardaki rekabetler ele alındı ve uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Zaman içerisinde dünyanın bölüşümüne dair gizli bir uzlaşma olup olmadığı belli olacak. Ancak şimdilik tarafların böylesi bir paylaşım için hazır olduklarını söylemek yanıltıcı olur.

Şıncın'da verilen üçlü fotoğraf, uluslararası kamuoyuna üçüncü nükleer dönemin nasıl sona ereceği ve dolayısıyla sistemdeki istikrarın ve caydırıcılığın nasıl oluşacağı konusunda şimdilik hiçbir ipucu vermiyor. Hatta gelecekte uluslararası sistemdeki güç dağılımının nasıl şekilleneceği hakkında bile bir fikir sunmuyor. Bilindiği üzere, uluslararası ilişkiler uzmanlarının bu konularda farklı görüşleri bulunuyor. Çok kutuplu bir dünya düzeninden üç kutuplu, hatta yeni bir iki kutuplu sistem beklentisine kadar farklı görüşler olduğu gibi, gelecekte çok katmanlı bir dünya düzeninin (multiplex world order) oluşacağını ileri sürenler de bulunuyor.

Özetle, Şıncın Zirvesi'nin uluslararası sistemin ciddi kırılganlıklar barındırdığı bir ortamda gerçekleşmiş olması ve üç büyük gücün, retorik düzeyde de olsa bu kırılganlıkların ciddiyetinin farkına vararak bir iyi niyet bildirgesi niteliğindeki Barış Bildirgesi'ni ilan etmelerinin, uluslararası kamuoyuna biraz olsun nefes aldırdığı görülüyor. Ancak henüz bu yeni büyük güç rekabetinin başlangıç aşamalarında olunduğu ve geleceğin neler getireceği konusunda tedbirin elden bırakılmamasının gerektiği unutulmamalı.

[Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesidir.]

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