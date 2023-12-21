 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nusaybin'de akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybin'de akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi, yangına müdahale ederken yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.12.2023 - 23:43,  Güncelleme: 23:44
Abone Ol

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı. Durumu fark edince TIR'ı emniyet şeridine çekerek, kupayı ayıran sürücü ile yanındaki kişi, alevlere müdahale sırasında yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesi yönüne giden Aydın Ş. idaresindeki 01 C 7521 plakalı akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri, seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı sağa çekerek kupa kısmını ayırdı. Sürücü Aydın Ş. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Nusaybin\'de akaryakıt yüklü TIR\'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İpekyolu, Esentepe, İtfaiye, Olay, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika


00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21
İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi

Son Dakika
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:19 Parkta boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 00:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Nusaybin'de akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement