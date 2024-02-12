Nusaybin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

Nusaybin\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1\'i bebek 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:20
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç, kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisi Akarsu kavşağında çarpıştı. Kazada Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A.(23), Bedirhan K.(40), Serdar D. (19) ve Ahmet A.(2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Nusaybin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı - Son Dakika
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