Nusaybin'de piknikte boğulan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nusaybin'de piknikte boğulan çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte dereye giren Muhammed Muta (4), boğulma tehlikesi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.08.2024 13:06
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren Muhammed Muta (4), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden Muhammed Muta, dereye girdi. Bir süre sonra ailesi Muhammed'i suda hareketsiz bulup, çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammed'in duran kalbi, sağlık ekiplerin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Muhammed Muta'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Nusaybin\'de piknikte boğulan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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