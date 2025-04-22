Nusaybin\'de Polis Memuruna Çarpan Sürücü Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memurunu yaralayan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe girişinde dün R.U'nun, kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen pikapla "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aracı üzerine sürmesi sonucu bir polisi yaraladığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü R.U'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, R.U. ile bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.İ. ve E.A'yı da gözaltına aldı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden R.U., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", İ.İ., 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" E.A. ise "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan polis memurunun Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Nusaybin'de dün R.U. idaresindeki pikaptakiler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, durumun bildirilmesiyle aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalışmıştı.

Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürmüş, yaralanan polis memuru ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Aracıyla kaçan sürücü daha sonra polislerce gözaltına alınmış, polis memurunun yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.