Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin silahla yaralandığı ve 1 iş yerinde hasara neden olan kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.