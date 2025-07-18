Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanındaki suya giren çocuk, yaşamını yitirdi.
Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu mesire alanına ailesiyle pikniğe giden Muhammed Ali Toprak (15), serinlemek için suya girdi.
Ailesinin, Toprak'ın suda solunumunun durduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan ve ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Su Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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