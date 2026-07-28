Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi; 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırsal Beylik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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