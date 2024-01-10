Nusaybin\'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İpekyolu Midyat Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı tır, 47 NE 504 plakalı minibüs ve 34 CTR 193 plakalı otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.