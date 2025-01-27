NÜSEM'den Gastronomi Eğitimleri

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NÜSEM'den mutfak tutkunları için gastronomi eğitimi

NİĞDE - Niğde'de Uzak Doğu mutfağı, sağlıklı kaseler ile meze öğrenmek isteyenler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 1-2 Şubat 2025 tarihleri arasında kurs düzenlenecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM), düzenleyeceği üç farklı gastronomi eğitimiyle yemek tutkunlarını buluşturmak amaçlanıyor.

Uzakdoğu mutfağına ilgi duyanlar için hazırlanan bu programda, sushi, ramen, teppanyaki, kızarmış dondurma gibi özgün tatlar yer alırken sağlıklı kaseler ve mezeler eğitimde ise sıcak ve soğuk başlangıçlar, salatalar, zeytinyağlılar katılımcılara öğretilecek.

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde verilecek eğitimle ilgili bilgi veren, eğitmen şef Öğr. Gör. Mevlüt Ölmez kursa 13 yaş üzeri herkesin katılabileceğini söyledi.

Eğitimlerde Kore ve Japon Mutfağı Lezzetleri Öğretilecek

Mesleğe olan ilginin her geçen gün arttığına vurgu yapan Ölmez gastronomi meraklılarını eğitimlere davet ederek şunları söyledi; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak profesyonel aşçılık ve pastacılık kursları ve kısa süreli workshoplar açıyoruz. Yakın zamanda Uzak Doğu mutfağını öğreteceğimiz bir eğitimimiz olacak. Yine sağlıklı kaseler, mezeler ve soğuk başlangıçları anlatacağımız eğitimlerimiz var. Niğde halkını aşçılık, ve pastacılıkla alakalı meraklı olanları kurslarımıza bekliyoruz. Katılımcılarımız kurslarımızda aşçılıkla, pastacılıkla ilgili teknik bilgiyi öğreniyorlar hem de burada pratik yaparak mesleğe dair bilgi de ediniyorlar. Kısa süreli eğitimlerde katılım belgesi, uzun süreli kurslarımıza da sertifika veriyoruz"

Etkili mutfak eğitimi için kontenjan sınırı var

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde Uzak Doğu mutfağı eğitimlerinin verileceğini aktaran Mevlüt Ölmez eğitimlerde Kore, Japon ve Çin mutfağından lezzetlerin yer aldığını ifade etti.

Ölmez; "Uzak Doğu tatlarında sushi, ramen, teppanyaki, satay gibi farklı tatları kursiyerlere öğreteceğiz sağlıklı kaseler ve mezelerde sıcak, soğuk başlangıçlar, salataları anlatacağız. Herkes yemeğin yanında ne yapacağını düşünüyor genellikle ve kursiyerler mezeleri, zeytinyağlıları, salataları kurs sürecinde öğrenecekler. Yiyecek, içecek hayatımızın her alanında var o yüzden bu mesleğe olan tutku artarak devam ediyor. Mutfağa meraklı olanların bütün bu tarz kurslara takip etmesini öneriyorum" ifadelerine yer verdi.