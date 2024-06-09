Nuseyrat kampındaki aileler evlerine dönmeye başladı - Son Dakika
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Nuseyrat kampındaki aileler evlerine dönmeye başladı

İsrail'in dün vurduğu ve 274 kişiye mezar olan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan saldırılar nedeniyle ayrılan aileler, saldırının sona ermesinin ardından evlerine geri dönmeye başladı. Saldırılarda 274 kişi hayatını kaybetmiş, 698 Filistinli de yaralanmıştı. Yaşayacak yer bulamayan Filistinli siviller, yıkıma rağmen kampa dönen aileler yıkıntıları temizleyerek yaşayacak bir alan kurmaya çalışıyor.

09.06.2024 16:35
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- 274 kişiye mezar olan Nuseyrat kampındaki aileler evlerine dönmeye başladı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in dün vurduğu ve 274 kişiye mezar olan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan saldırılar nedeniyle ayrılan aileler, saldırının sona ermesinin ardından evlerine geri dönmeye başladı.

İsrail, dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef almıştı. Saldırılarda 274 kişi hayatını kaybetmiş, 698 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırının ardından kampın büyük bir kısmı enkaza dönerken kamptaki yıkım görüntülendi. Harabeye dönen kampta bulunan araçlar da kullanılamaz hale geldi. Saldırı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kalan Nuseyrat kampının doğu bölgelerine ve Al Zawaida kasabasına sığınan aileler saldırının sona ermesinin ardından evlerine geri dönmeye başladı. Yaşayacak yer bulamayan Filistinli siviller, yıkıma rağmen kampa dönen aileler yıkıntıları temizleyerek yaşayacak bir alan kurmaya çalışıyor.

Gazze'deki yetkililer, İsrail'in saldırılarında kampta bulunan 89 evi bombaladığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

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