NY Times'ın OpenAI'ye Dava Açtığı Sürecin Verileri Silindi - Son Dakika
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NY Times'ın OpenAI'ye Dava Açtığı Sürecin Verileri Silindi

The New York Times avukatları, OpenAI'nin dava için kritik verileri yanlışlıkla sildiğini iddia etti.

22.11.2024 20:16
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The New York Times gazetesinin avukatları, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile olan "telif hakkı" davası için incelenen verilerin, OpenAI tarafından "yanlışlıkla" silindiğini iddia etti.

Wired sitesinin haberinde, The New York Times'ın avukatlarının OpenAI ile ilgili iddialarına yer verildi.

Buna göre, OpenAI çalışanlarının, avukat ekibinin 150 saatten fazla zaman harcayarak "potansiyel kanıt" olarak çıkardığı verileri "yanlışlıkla" sildiği öne sürüldü.

OpenAI'ın "yanlışlıkla silinen" verilerin çoğunu geri getirmeyi başardığı belirtilirken, avukatlar orijinal dosya adlarının ve klasör yapılarının hala eksik olduğunu ifade etti.

Öte yandan avukatlar, söz konusu durumun "kasıtlı olduğuna inanılması için bir sebep olmadığını" da belirtti.

Gazeteden konuya ilişkin açıklama gelmezken, OpenAI'ın sözcülerinden Jason Deutrom, Wired'a yaptığı açıklamada, "Yapılan nitelendirmelere katılmıyoruz ve yanıtımızı yakında sunacağız." dedi.

Mahkemenin kararı üzerine, OpenAI, The New York Times'ın, "yapay zeka teknolojilerinin eğitim" verilerinin bir kısmına ulaşabilmesine izin vermişti.

"Telif hakkı" davası

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

Ardından şubatta OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NY Times'ın OpenAI'ye Dava Açtığı Sürecin Verileri Silindi - Son Dakika

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