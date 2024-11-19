\'O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı\'

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ESKİDEN neredeyse her evde olan perdeler ve sarı fincanlar artık internet üzerinden fahiş fiyatlara satılıyor. İlan sayfalarında Kocaeli, İzmir, Konya gibi birçok şehirden 1 milyonun üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, araba fiyatıyla yarışıyor. Antikacı Ali Albayrak, "Bu perdeler 70- 80'li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir. Perde ve fincan da kesinlikle antika ürünler değil ama vintage, nostaljik ürünler" dedi.

Anneanne, babaannelerin evini süsleyen eski perdeler ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi sarı fincan takımları 100 bin lira ile 1 buçuk milyon lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanından ilan sayfalarında satışa sunuldu. Balat'ta antika eşyalar satan esnaflar son dönemdeki yüksek fiyatların abartı ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

'100 BİN TL'YE SATABİLSEYDİK HEPİMİZ ZENGİN OLURDUK'

Antikacı Yüksel Düzenli, "Fincanların internet satışında 10-100 bin arası fiyat yazılmış. 100 bin TL'ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk. Tabii ki kıymetli ve eski fincanlar hepsi belli bir döneme ait ama bizde çok uygun fiyatlara satın alabilirler. 6'lı bir seti bizden 800 lira ile 1000 lira arsında fiyatlar ile satın alabilirler. O yüksek fiyatlar insanların tamamen aklını karıştırmak için yapılmış. Son zamanlarda bir de perdeler çıktı. Ah keşke o fiyatlara satılabilse ama o rakamlar rüya bile olamaz. Hepsi tamamen safsata, o rakamlara ürünler satılmıyor. Altın bile olsa o perdeler o fiyat olamaz. Tüm evlerde 70'li yıllarda bu perdelerden vardı. Bu fiyatlar doğru değil, çok uygun fiyatlara satın alınabilir" dedi.

'BU RAKAMLAR TAMAMEN SANSASYONEL VE HABER YAPILMASI İÇİN UYDURULMUŞ'

Beyhan Gürsor ise "Bu rakamlar tamamen sansasyonel ve haber yapılması için uydurulmuş. 1 milyon liraya öyle bir perde ne alınır ne de kullanılır. Dikkat çekme kadına yapılmış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Karşımızda antika fincan satan dükkan var. Gidip bakabilirseniz, en pahalısı bile tanesi 100- 150 lira civarındadır. O fincanlardan da o dükkanda vardır. Bu fiyatlar tamamen uydurma ve dikkat çekmek adına yapılmış" diye konuştu.

'O DÖNEME AİT HİÇBİR ÜRÜN O FİYATLAR İLE SATILMIYOR'

Miraç Bayraktaroğlu da "Realitede böyle fiyatlar tabii ki yok. O döneme ait hiçbir ürün o fiyatlar ile satılmıyor. Perde ve fincan hangi ürün olursa olsun o fiyatlarda ürünler mevcut değil. Eskiden bu popüler olan fincan da perde de her evde bulunuyordu. Günümüzde böyle konuşulduğu gibi maddi bir değerleri yok. Bize de sosyal medyadan ellerinde bu perdelerden olup, satmak isteyen insanlar yazıyor. Biz buna gülüyoruz. Öyle fiyatlar olmadığını biliyoruz ve onlara da belirtiyoruz. Fakat internet sitelerinde böyle yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Fincanları hem kafemizde hem dükkanımızda kullanıyoruz ve satıyoruz ama çok komik fiyatlara veriyoruz. Tabii ki internette yazdığı gibi binlerce liraya değil. Adeti en fazla 300- 400 liradan satılıyor" dedi.

'BÖYLE FAHİŞ FİYATLAR GEREK YOK'

Tülay Erdeniz ise "Herkesin çocukluğunda olduğu gibi bizim de çocukluğumuzda bu perdeler vardı. Çok değerliler ama böyle fahiş fiyatlardan satılmasına gerek yok. Gerçekten o fiyatlar etmez. O döneme ait perdeden çok daha fazla para edecek ürünler var. Eskiye dair avizeleri çok daha fazla beğeniyorum. Fincanlar da aynı şekilde 50 senelik ürünlerdir ama onlar da o kadar pahalı olamaz. Çocukluğumuzda her evde standart olarak vardı. Böyle fahiş fiyatlar gerek yok" ifadelerini kullandı.

'ANTİKACILARIN GÖZÜNDE BU PERDELER ASLA BİR ANTİKA ÜRÜN DEĞİL'

Mehmet Koşucu da "Perdeler bu ara çok fazla gündemde yer alıyor ama bir kuyuya taş atıldı ve herkes arkasından atladı. Bu bir yalan çünkü bu ürünlerin antika değerleri yoktur. Bu perdeler yaklaşık 30-40 seneliktir. Antikacıların gözünde bu perdeler asla bir antika ürün değil. Bunlar 2. El pazarlarında herkesin görüp, alabileceği türden perdeler ve piyasada çok sayıda var. Gerçek antika dediğimiz perdeler el işi ve tek kırma işidir. Onların değerleri yüksek ama bu internette konuşulan perdelerin değerleri kesinlikle yüksek değil. İnsanlar bunlara inanmasınlar. Bana gelse asla bu ürünler satın alamam. Antikacılar da bunları paylaşmasınlar. İnsanlar bu rakamları gerçek zannediyor. Bu iş internet sitelerinde komediye döndü. Kendi sayfama asla koymam, insanları yanıltmasınlar. Bana özelden bu perdeler çok para ediyormuş yazanlar oluyor. O insanlara cevap vermiyorum bile, kahve fincanları da aynı şekilde antika olarak anılıyor. Takımı dahi 300-400 liradan satılıyor" dedi.

'HER ESKİ ÜRÜN ANTİKA VE KIYMETLİ DEĞİLDİR'

Antikacılardan Ali Albayrak ise "Bu perdeler 70- 80 li yıllara ait. Bu rakamlar abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir. Perde ve fincan da kesinlikle antika ürünler değil ama vintage, nostaljik ürünler" diye konuştu.