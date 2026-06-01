Obama'nın Resmi Instagram Hesabı Hacklendi

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı hacklendi.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ platformunun haberinde, Obama'nın Beyaz Saray resmi hesabından en son 2017'de paylaşım yapıldığı belirtildi.

Haberde, o zamandan beri paylaşım yapılmayan ve Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı resmi hesabının, dün hacklendiği ve bazı paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımlardan birinde yazan metinde, Beyaz Saray'ın Şiilerin kontrolünde olduğuna dair ifadelerin yer aldığı belirtilen haberde, hesabı hackleyen grubun Instagram üzerinden hikaye paylaşımları yaptığı da ifade edildi.

Haberdeki görsellerde, bu paylaşımlardan birinde Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarına yer verildiği görüldü.

Sosyal medya platformu Instagram'ın sahibi Meta'dan bir temsilci, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hacklenme durumunu doğrulayarak, hesabın o zamandan beri güvence altına alındığını ve yetkisiz içeriğin temizlendiğini belirtti.

Olayın arkasında kimin olduğu konusunda henüz bilgi olmadığı aktarıldı.