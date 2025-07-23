Obama'ya Rusya Suçlaması: Skandal İddialar - Son Dakika
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Obama'ya Rusya Suçlaması: Skandal İddialar

23.07.2025 22:41
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, 2016 seçimlerinde Obama'nın Rusya iddialarını manipüle ettiğini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2016 başkanlık seçim sürecinde dönemin başkanı Barack Obama'yı, " Rusya'nın Donald Trump'ın seçilmesine yardım ettiği" iddiasını asılsız şekilde yaymakla suçlarken, "Bu, Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından biridir." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarıyla ilgili son tartışmaları ve açıklamaları değerlendirdi.

Leavitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği yönündeki iddiaların gerçek istihbarat raporlarıymış gibi Obama ve ekibi tarafından organize edilerek medyaya servis edildiğini ve Rusya soruşturmasının bunun üzerine kurulduğunu savundu.

ABD'li sözcü, "Bugün açıklanan yeni kanıtlar, Obama yönetiminin, Trump'ın göreve başlamadan önce zaferinin meşruiyetini sarsmak amacıyla, Başkan Trump'a karşı iftiralar atmak için gerekçe olarak kullanılan, siyasallaştırılmış istihbarat ürettiğini doğrulamaktadır." dedi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın Rusya ile hiçbir ilgisi yoktu ve Rusya ile gizli anlaşma yalanı, en başından beri Amerikan halkına karşı işlenen büyük bir sahtekarlıktı. En kötüsü, Obama bu gerçeği biliyordu ve bu dolandırıcılığa karışan diğer tüm yozlaşmış yetkililer de bunu biliyordu." şeklinde konuştu.

ABD istihbarat topluluğunun, Rusya'nın Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği yönünde doğrudan hiçbir istihbarata sahip olmadığını savunan Leavitt, "Aslında Rusya, Hillary Clinton'ın zaferine hazırlanıyordu. Ancak Barack Obama'nın talimatıyla, istihbarat topluluğu, yeni başkanın sabote edilmesi için aksi yöndeki inandırıcı olmayan istihbarat bilgilerini yaydı. Bu, Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından biridir." değerlendirmesini yaptı.

Gabbard da Obama yönetimine yüklendi

Öte yandan Beyaz Saray'daki basın brifingine katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard da Obama yönetimini suçlayarak, bugün duyurduğu raporun detaylarını paylaştı.

Gabbard, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Aralık 2016 tarihli bir raporunun gizliliği kaldırılmış halini yayımladıklarını hatırlatarak, raporun gösterdiği tüm bulguların Obama yönetimini hedef aldığını anlattı.

ABD'li direktör, 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump'a destek verdiği iddialarının, tamamen Obama'nın talimatıyla uydurulmuş olduğunu savundu.

Söz konusu bulgu ve belgeleri, ABD Adalet Bakanlığına gönderdiklerini kaydeden Gabbard, Obama'nın suçlu olup olmadığıyla ilgili sürecin bakanlık tarafından yürütüleceğini belirtti.

Başkan Trump, eski Başkan Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddiasının sorumlusu olduğunu öne sürmüştü.

"Obama, suçüstü yakalandı." diyen Trump, onu 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Obama'nın sözcüsü Patrick Rodenbush ise Trump'ın iddialarının "tuhaf" ve "saçma" olduğunu ifade etmişti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Obama'ya Rusya Suçlaması: Skandal İddialar - Son Dakika

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