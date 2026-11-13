Ocak 2025'ten beri ICE vakalarında 18 Meksikalı öldü, Meksika ABD'ye 22 yazı yolladı - Son Dakika
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Ocak 2025'ten beri ICE vakalarında 18 Meksikalı öldü, Meksika ABD'ye 22 yazı yolladı

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Ocak 2025\'ten beri ICE vakalarında 18 Meksikalı öldü, Meksika ABD\'ye 22 yazı yolladı
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Meksika hükümeti, ICE gözaltı ve operasyonlarında ölen ya da yaralanan vatandaşları için ABD adli makamlarına 22 yazı gönderdi; yazıların 11'i yanıtlandı. Ocak 2025'ten bu yana ICE süreçlerinde 18 Meksika vatandaşı hayatını kaybetti.

MEKSİKO, 13 Kasım (Xinhua) -- Meksika hükümeti, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) gözaltı uygulamaları veya operasyonları sırasında hayatını kaybeden ya da yaralanan Meksika vatandaşlarına ilişkin ABD adli makamlarına 22 yazı gönderdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, yazılardan 8'i eyalet başsavcılıklarına, 14'ü ise ilçe savcılıklarına gönderildi. Yazıların 11'inin yanıtlandığı bildirilirken, henüz yanıt vermeyen makamlarla diyaloğun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda başsavcının vakaların takibi amacıyla Meksika'nın ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarıyla ilave görüşmeler yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'nin, soruşturmalara ilişkin gelişmelerden haberdar olmak ve Meksika tarafının işbirliğini sunmak üzere Teksas eyaletinin Harris ve Webb ilçeleri ile Kaliforniya'nın Ventura ilçesindeki savcılarla temasta olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Houston'da bir Meksika vatandaşının yaralandığı son vakada Harris İlçe Bölge Savcılığı, olaya karışan ICE görevlisi hakkında büyük jüri tarafından hazırlanan resmi iddianameyi yayımladı.

Mevcut ABD yönetiminin göreve başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ICE'nin gözaltı uygulamaları veya operasyonları sırasında toplam 18 Meksika vatandaşı hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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