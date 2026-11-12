OCHA Sözcüsü, Gazze'de 200 bini aşkın Filistinlinin yağıştan etkilendiğini bildirdi - Son Dakika
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OCHA Sözcüsü, Gazze'de 200 bini aşkın Filistinlinin yağıştan etkilendiğini bildirdi

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OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de şiddetli yağışlardan 200 bini aşkın Filistinlinin etkilendiğini ve 40 bin ailenin barınaklarının zarar gördüğünü bildirdi. Laerke, daha fazla yağışın sel ve su kirliliği riskini artıracağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'deki şiddetli yağışlardan 200 bini aşkın Filistinlinin etkilendiğini, 40 bin ailenin yaşadığı barınakların zarar gördüğünü belirterek daha fazla yağışın bölgedeki insani krizi derinleştireceğine dair uyarıda bulundu.

Cenevre'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulunan Laerke, "Geçtiğimiz hafta sonu, Gazze'de yüz binlerce kişi için kabus oldu." dedi.

Laerke, Gazze'nin daha fazla yağış alabileceğine, bölgede daha çok sel meydana gelebileceğine ve içme suyunun kirlenebileceğine dikkati çekerek "Asıl trajedi bunun yalnızca başlangıç olması." diye konuştu.

Bölge sakinlerinin ve insani yardım kuruluşlarının, sel mağdurlarını arama çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Laerke, "Şimdi (Filistinliler) kendilerini evlerinin olmadığı bir zor durumun içinde buluyor. Sahip oldukları az sayıda eşya, hasar almış ya da selde kaybolmuş olabilir." değerlendirmesini yaptı.

OCHA verilerine göre Gazze'de sele kapılan bir bebek hayatını kaybetti, üzerine kum dökülen çadırların çökmesi sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 950 bin Filistinli, orta veya yüksek düzeyde sel riski taşıyan yerinden edilme alanlarında yaşıyor, bunların 400 binden fazlası yüksek riskli bölgelerde bulunuyor.

Ayrıca yerinden edilen 40 bini aşkın ailenin kaldığı barınaklar da hasar aldı.

"Ne olacağını biliyorduk"

İnsani yardım kuruluşları, İsrailli yetkilileri, Gazze'ye ilave çadır, ekipman ve acil durum malzemeleri getirmeleri konusunda uyardı.

Laerke, sellerin öngörüldüğüne dikkati çekerek "Ne olacağını biliyorduk. Aylar önce, daha fazla çadırın (bölgeye) girmesi, çok fazla yardım malzemesinin önceden hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayarak İsrailli yetkilileri bu konuda uyardık ve çağrıda bulunduk." dedi.

İsrailli yetkililerle bu konuda anlaşamadıklarını ifade eden Laerke, "Şu ana kadar kazanan tarafta olmadığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Laerke, İsrail ordusunun kısıtlamalarının, Filistinlileri sel bölgelerinde sıkıştırdığını ve tahliye imkanlarını zorlaştırdığını belirterek, "Çok çocuklu olan ve çadırda yaşayan bir ailenin çadırlarının sulara kapıldığını, yenisini alamadıklarını çünkü İsrailli yetkililerin bu malzemelerden silah yapacaklarını düşündüğünü açıklamak zor." ifadelerini kullandı.

OCHA verilerine göre yerinden edilen Filistinliler için satın alınan yaklaşık 150 bin çadır, Gazze'ye giremedi.

Çadırlar kadar iş makineleri de önemli

OCHA'ya göre insani yardım kuruluşları, sınırlı sayıdaki mevcut iş makinelerini 25 yerinden edilme alanında kullanarak suların tahliyesine, drenaj kanallarının temizlenmesine ve yaklaşık 3 bin 700 ailenin barındığı alanlarda zeminin düzleştirilmesine yardımcı oldu.

Diğer ekipler ise 60 noktada tıkanmış kanalizasyon hatlarını, rögarları ve yağmur suyu toplama havuzlarını temizleyerek yaklaşık 30 bin ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağladı.

Buna karşın, çoğunluğu Gazze ve Gazze'nin kuzeyinde bulunan 245 barınma alanı ile 23 yol noktasında acil iş makinesi müdahalesine ihtiyaç duyuldu.

Laerke, acil barınma ihtiyacının yanı sıra daha fazla sel yaşanmasını önlemek için ağır iş makinelerinin de en acil ihtiyaçlar listesinde yer aldığını vurguladı.

Yerinden edilmiş ailelerin barındığı alçak kesimlerde biriken yağmur sularının tahliye edilmesi için su pompalarının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Laerke, "Pompaları bölgeye sokmamıza izin verilmezse bu mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

Laerke, yerinden edilmek zorunda kalan aileler için daha güvenli zeminler hazırlamak amacıyla hafriyat makinelerine de ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UNICEF de kısa süre önce Gazze'de hiçbir atık su arıtma tesisinin faal olmadığı uyarısında bulunarak tesiste onarım için gerekli ekipmanların bölgeye sokulması amacıyla "bir yılı aşkın süredir" İsrail'den izin almaya çalıştığını açıkladı.

Yardım malzemeleri Gazze dışında beklerken finansman tükeniyor

OCHA'nın Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayan işgal altındaki Filistin toprakları için hazırladığı 4 milyar dolarlık insani yardım çağrısının, yılın sonuna yaklaşılırken yalnızca yüzde 35'inin karşılandığı belirtildi.

Laerke, "Paramız tükeniyor ve temin edebildiğimiz yardımlar Gazze dışında depolanmış durumda. İhtiyaç duyulan miktarlarda bölgeye girişlere izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım kuruluşlarının Gazze'de halihazırda faaliyet gösterebilecek operasyonel yapılara sahip olduğunu belirten Laerke, ancak malzeme ve ekipmana erişimin kısıtlı olmasının müdahale kapasitelerini sınırladığını anlattı.

Laerke, "İnsanların hayatta kalması için açıkça gerekli olan yardımların bölgeye sokulmasına neden izin verilmediğini ya da izin verildiğinde neden ihtiyaç duyulan miktarlarda değil de damla damla getirildiğini anlamıyoruz." diye konuştu.

Bağışçıların katkılarını takdir eden Laerke, finansman açığının yardım faaliyetlerini kış boyunca ve 2027'ye kadar tehdit ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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