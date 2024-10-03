Ödemiş'te Ahilik Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Ödemiş'te Ahilik Haftası Kutlamaları

Ödemiş\'te Ahilik Haftası Kutlamaları

Ödemiş'te 37. Ahilik Haftası etkinlikleri, yürüyüş ve konuşmalarla gerçekleştirildi.

03.10.2024 21:47
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Hürriyet Caddesi'nden Ekin Pazarı mevkisine kadar yürüyüş gerçekleşti.

Gazi Umurbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Fatih Aksoy ahilik denince, vatandaşın zihninde esnafın birliktelik içinde teşkilatlanmasının canlandığını söyledi. Aksoy, "Araştırdığınız zaman, kelimenin köküne indiğinizde, Türk-İslam hayatında devletlerimizin gelişmesinde çok daha önemli bir kavram olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası'nın son etkinliğini Ödemiş'te yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir çok ilçemizde şenlik havasında, karnaval havasında Ahilik Haftası'nı kutladık, tüm esnafıma hayırlı olsun temennisinde buluyorum. İnşallah esnaf kardeşlerimin işleri rast gider. Esnafın bayramı tüm Türkiye'mize hayırlı olsun. Ahilik Haftası içerisinde karanfil dağıttık, fidan dağıttık, lokma döktürdük. Birçok oluşumdan esnaf kendini gösterdi, senede bir sefer değil 365 gün esnafın bayramın kutlamak gerekiyor."

Kaynak: AA

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