Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te "Arife Çiçeği" etkinliği düzenlendi

14.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda "Arife Çiçeği" adlı bayram etkinliği düzenlendi.

Program, yöresel kıyafetler giyen okul müdürü Ramazan Göçen ile müdür yardımcısı Birnur Doğan'ın öğrencilerle birlikte bahçeye yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde oyunlar oynadı, balon uçurdu.

Program kapsamında öğrencilere bayram çikolatası ve harçlık verildi.

Etkinlikte ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan bayramlık kıyafet ve ayakkabılar da dağıtıldı.

Okul müdürü Ramazan Göçen, gazetecilere, Osmanlı döneminde bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara "arife çiçeği" denildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte arife günü öncesi ihtiyaç sahibi çocukları belirleyerek onların kapılarına giyecek ve ayakkabılarından oluşan paketi gizlice bırakarak sevindirirlerdi. Bu harika geleneği bugün okulumuzda yaşatıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ederek hayır sahibi öğretmenlerimizle, İHH ile birlikte giydirdik, ayakkabılarını aldık. Tüm çocuklarımızın bayramlıklarıyla bugün okula gelmelerini sağlayarak şiirli, oyunlu, müzikli, harçlıklı, uçan balonlu bir bayram kutlaması gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Ödemiş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:34:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.