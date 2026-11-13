Ödemiş'te Atatürk İlkokulu kampanyasında 3 günde 472 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Ödemiş'te Atatürk İlkokulu kampanyasında 3 günde 472 ünite kan toplandı

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Ödemiş\'te Atatürk İlkokulu kampanyasında 3 günde 472 ünite kan toplandı
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Ödemiş'teki Atatürk İlkokulu'nda 13'üncüsü düzenlenen kan bağışı kampanyasında bağışçı getiren öğrencilere ödül verildi. Öğretmen Ferhat Çoban, 2017'de başlayan kampanyada bugüne dek 3 bin 398 ünite kan toplandığını, 3 gün süren etkinlikte 472 ünite bağış yapıldığını söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına bağışçı getiren öğrencilere ödül verildi.

Atatürk İlkokulu bahçesindeki etkinlikte konuşan öğretmen Ferhat Çoban, 13'üncüsü düzenlenen kan bağışı kampanyasının 2017 yılında başladığını ve bugüne kadar 3 bin 398 ünite kan bağışlandığını söyledi.

Kampanyaya destek veren öğrencilerin vatandaşları ikna ederek kan bağışı için okula getirdiğini belirten Çoban, 3 gün süren kampanyada 472 ünite kan bağışı yapıldığını kaydetti.

Çoban, en çok bağışçı getirenler sıralamasında 35 bağışçı ile Nazile Umay Ergüz'ün birinci, 15'er bağışçı ile Atıl Uçar ve İlter Ödemiş'in ikinci, 13 bağışçı ile Orçun Dere'nin üçüncü olduğunu kaydetti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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