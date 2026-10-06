Ödemiş'te bıçağın kayması sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan'ın eşi tutuklandı - Son Dakika
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Ödemiş'te bıçağın kayması sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan'ın eşi tutuklandı

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Ödemiş\'te bıçağın kayması sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan\'ın eşi tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bıçağın kayması sonucu yaralandığı öne sürülen Sadettin Özkan (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşinin emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi; kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilediği bıçağın kayarak boğazını kesmesi sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan'ın (63) eşi B.Ö., tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi B.Ö. ile birlikte evinde bulunan Sadettin Özkan, bilediği bıçağın kayarak boğazına gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ö.'nün verdiği ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ödemiş'te bıçağın kayması sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan'ın eşi tutuklandı - Son Dakika
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