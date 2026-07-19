İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Bengisu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan İ.B. (31), evine davet ettiği arkadaşı Oğuzhan Gencer (31) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.B, Gencer'i bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Gencer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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