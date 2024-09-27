Ödemiş\'te Boşanma Davası Faciası

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Esin Karabıyık (32), toprağa verildi.

Olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı. Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı. Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 29 günlük yaşam savaşını kaybeden Karabıyık'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Tekeli Camii'nde kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.