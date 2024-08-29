Ödemiş'te Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Yakınına Saldıran Adam, Kendine de Zarar Verdi - Son Dakika
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Ödemiş'te Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Yakınına Saldıran Adam, Kendine de Zarar Verdi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir adam, eşi ve eşinin yakınına sokak ortasında bıçakla saldırdı. Ardından aynı bıçakla kendine de zarar veren adamın eşi ve yakını hayatını kaybederken, adamın eşinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.08.2024 20:29
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Özkan Karabıyık, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ve onun yakını Ebru Duvar'a (36) sokak ortasında bıçakla saldırıp, aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Hastaneye kaldırılan Özkan Karabıyık ve Ebru Duvar yaşamını yitirirken, Esin Karabıyık'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ödemiş'in Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı. Çevredekilerin saldırmaya çalıştığı Karabıyık, aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özkan Karabıyık ve eşi Esin Karabıyık ile Ebru Duvar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özkan Karabıyık ve Ebru Duvar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esin Karabıyık'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ödemiş\'te Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Yakınına Saldıran Adam, Kendine de Zarar Verdi
Kaynak: DHA

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