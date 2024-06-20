Ödemiş'te çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Dolaylar Mahallesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Ödemiş Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldü.

Dolaylar Mahalle Muhtarı Fatih Kocamaner, gazetecilere çok sayıda zeytin ağacının yandığını belirterek, "Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz." dedi.