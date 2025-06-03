İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerince yapılan ürünler beğeniye sunuldu.
Ödemiş Öğretmenevi'nde açılan sergide el sanatları, tel sarma, ekoprint baskı, amigurumi ürünleri yer aldı.
Kaymakam Fatih Aksoy, sergilerin bir gelenek haline geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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