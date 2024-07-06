Ödemiş\'te EYP Hazırlayan 6 Şüpheli Tutuklandı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde durdurulan bir otomobilde parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin, EYP'yi haraç almak için esnafı korkutmak amacıyla hazırladıkları belirlendi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Terörle Mücadele Büro ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada bir miktar parça tesirli el yapımı patlayıcı, 1 tabanca ve 3 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, 'Vatandaşları korkutmak, iş sahiplerinden tehdit ve baskı yoluyla kazanç elde etmek' amacıyla EYP hazırladıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.