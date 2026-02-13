Ödemiş\'te Heyelan: Otomobil Toprak Altında Kaldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda, bir otomobil toprak altında kalarak hasar gördü.

İlçede Hamamköy Mahallesi'nde gün boyu etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde toprak kayması yaşandı.

Heyelanın bulunduğu alanda park halinde olan Ercan Gürkan'a ait 35 DKU 81 plakalı otomobil, toprak ve ağaç köklerinin altında kaldı.

Hasar gören otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Hamamköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelen, gazetecilere, gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Toprak kaymasının da yaşandığını aktaran Gelen, mahalle sakinlerinden Ercan Gürkan'a ait park halindeki otomobilin toprak ve ağaç köklerinin altında kaldığını, kurtarma çalışmasının da başlatıldığını kaydetti.