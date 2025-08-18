İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazım K'nin idaresindeki 35 VMT 16 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ahmet Ç. yönetimindeki 35 V 2192 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kazım K, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ödemiş'te Kaza: 1 Yaralı
