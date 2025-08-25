Feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
25.08.2025 23:53
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile pikapın çarpışması sonucu 15 yaşındaki sürücü Hazım hayatını kaybetti, yanında yolcu olan bir kişi ise yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. (15) yönetimindeki motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. (44) idaresindeki pikapla çarpıştı.

15 YAŞINDAKİ HAZIM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
