Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
İzmir Ödemiş'te Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobille çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü H.G. gözaltına alınırken, Ahmek Ç. ilk müdahalenin ardından İzmir'deki hastaneye sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Ç'nin kullandığı 35 ZTK 37 plakalı sepetli motosiklet, H.G. idaresindeki 35 ZLT 48 plakalı otomobille Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ç., müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, otomobil sürücüsü H.G.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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