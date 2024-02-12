Ödemiş'te düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ödemiş'te düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ödemiş\'te düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 6 senet, 2 tapu senedi ve mağdurlara ait kayıtların tutulduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 6 senet, 2 tapu senedi ile mağdurlara ait kayıtların tutulduğu 3 ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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