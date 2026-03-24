Ödemiş'te Telefon Hırsızlığı Kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cep telefonunun masadan çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Muharip Gaziler Derneği'nde tören kıyafeti dağıtımı sırasında Dernek Başkanı Selahattin Aktaşoğlu'nun masada duran telefonu kayboldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu telefonun çalındığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Selahattin Aktaşoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gazilere 25 takım tören elbisesi gönderilmişti. Bizler de bu sevinci yaşarken o anda tanımadığımız bir kişi 'ben gazileri çok seviyorum' diyerek yanımıza geldi. Bizler dışarda toplu fotoğraf çektirirken maalesef o hırsızlık planı yapıyormuş. Konuyla ilgili olarak şikayetçi oldum. Bu telefonda beni üzen en büyük olay ise içinde çeşitli zamanlarda çektirdiğimiz fotoğrafların olması. Buna çok üzüldüm."

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde hırsızlık anı yer alıyor.