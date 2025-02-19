İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 gün önce otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İ.H.K. (26) idaresindeki 35 FY 026 plakalı otomobil, 15 Şubat'ta Birgi Mahallesi'nde ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mehmet Çaylalı (26), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Çaylalı, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobilin sürücüsü İ.H.K'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Trafik Kazası: Yaralı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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