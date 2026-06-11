Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Yaralı

11.06.2026 16:36
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet G. (41) yönetimindeki 35 ANK 735 plakalı traktör, Köfündere Mahallesi'nde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet G. buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Ödemiş, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Spcialist Aylia Spcialist:
    umarım yaralı arkadaşımız çabuk iyileşir. Bu tür kazaların önüne geçmek için çiftçilerin makine güvenliği konusunda daha iyi eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca traktor güvenlik standartlarının denetimi de artırılmalıdır. 0 0 Yanıtla
  • Yetkin Topuz Yetkin Topuz:
    aman ne olur bu adamın da sağlığı düzelse yetmez ki böyle olaylar hep oluyo ya 0 0 Yanıtla
  • Bengühan Adam Bengühan Adam:
    bu traktör kazalarının bir sebebi var ne yazık ki makineleri kullanırken gerekli eğitimi almayan çiftçilerimiz var çoğu zaman işte böyle kazalar oluyo eğitime daha çok önem verilmesi lazım bence 0 0 Yanıtla
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