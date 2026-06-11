İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet G. (41) yönetimindeki 35 ANK 735 plakalı traktör, Köfündere Mahallesi'nde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet G. buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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