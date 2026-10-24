Ödemiş\'te traktörle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde motosiklet, karşı yola geçmeye çalışan traktöre ardından da yol kenarındaki durağa çarptı. Motosiklet sürücüsü Sezer R.'nin (23) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükavulcuk Mahallesi Birgi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sezer R.'nin kullandığı 35 CAS 050 plakalı motosiklet ile Mümin Ç. (89) yönetimindeki 35 Z 1655 plakalı traktör, ardından da yol kenarındaki durağa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sezer R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından traktör sürücüsü Mümin Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin karşı yola geçmeye çalışan traktöre ardından durağa çarptığı görüldü. Çevredekilerin kaza yerine geldiği, traktör sürücüsünün ise bir süre aracının üzerinde, toplanan kalabalığa baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.