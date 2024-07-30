Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 135 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede dağlık bir bölgede yasa dışı kenevir bitkisi ekiminin yapıldığı bilgisi üzerine drone destekli çalışma yürüttü.
Çalışmalarda ekili 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????
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