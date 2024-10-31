Ödemiş\'te Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin durduğu otomobilde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü V.Ç., tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçları Büro Amirliği görevlileri, bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, bir süre takip edilen otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, sürücü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.