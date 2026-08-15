Ödemiş'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan baskında uyuşturucu ve silahlarla birlikte şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Subatan Mahallesi'nde G.Ç'nin (74) adresine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada kubar esrar, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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