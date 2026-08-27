Ödemiş'te Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan zeytinlik ve otluk alandaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Küçükavulcuk Mahallesi'nde otluk ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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