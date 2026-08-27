Ödemiş\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçükavulcuk Mahallesi'nde otluk ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.