Ödemiş\'te Yazarlarla Öğrenciler Buluştu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde "Yarınlara İz Bırak Projesi" kapsamında yazarlar öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenevine ait ek binanın bahçesinde düzenlenen etkinliğe 45 yazar katıldı.

Burada öğrenciler yazarlarla sohbet etti, kitaplarını imzalattı.

Kaymakam Fatih Aksoy, etkinlikteki konuşmasında, çocukların vatanını, milletini seven ve ailesine bağlı faydalı bireyler olarak yetişmesinin gerektiğini belirtti.

Gençlerin kendilerine güvenmesi gerektiğine işaret eden Aksoy, "Yorumlayan, sorgulayan bireyler olarak yetişmeniz akademik başarının yanında hayatta da başarılı olabilecek yeteneklere, meziyetlere sahip olabilmeniz bizlerin, ailelerin, öğretmenlerinizin en büyük temennisidir." dedi.

İzmir Şairler ve Bestekarlar Dernek Başkanı Nurgül Ekeke ise projenin, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü kurarken kitapların, yazmanın ve okumanın gücünü yücelttiğine inandıklarını dile getirdi.