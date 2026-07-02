Ödemiş'te Yeni Afet Konutları Teslim Edilecek - Son Dakika
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Ödemiş'te Yeni Afet Konutları Teslim Edilecek

Ödemiş\'te Yeni Afet Konutları Teslim Edilecek
02.07.2026 09:34
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Bakanlık, Ödemiş'teki yangından etkilenenlere yönelik afet konutlarının teslimatına ay sonu başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen orman yangınından etkilenen bölgelerde inşa edilen afet konutlarının teslimatının ay sonu itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ödemiş'te 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi.

Yangından bir ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı.

Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

"Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım"

Bakan Kurum'un talimatıyla yangından bir ay sonra temelleri atılan ve 1. yılda teslim edilme aşamasına gelen köy evlerinden biri de 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı ve ailesinin evi oldu.

Ödemiş'teki yangının 1. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, afetin hemen ardından bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelerek "Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" diye seslenen Muzaffer'in görüntülerini paylaşan Kurum, bu paylaşımına "Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım." notunu düştü.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, babası Mehmet ve annesi Nihal Atıcı ile birlikte yeni evlerini görmeye giden Muzaffer'in eski ve yeni görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde Muzaffer, Bakan Kurum ile karşılaşmasını, "Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor." sözleriyle anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Yeni Afet Konutları Teslim Edilecek - Son Dakika

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