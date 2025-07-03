Ödemiş'teki Orman Yangını: 1 Ölü, 4 Mahalle Tahliye

Ödemiş'teki orman yangını 2'nci gününde: 1 ölü (4)

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürerken, alevlerin ulaştığı Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi. Böylece bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen mahalle sayısı 4'e yükseldi.

Demircili Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun ise yangın bölgesinde fark ettiği kaplumbağayı kurtardı. Jandarma ekipleri yangından kurtarılan kaplumbağayı su ile serinletmeye çalıştı. Kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Jandarma ekipleri, alevlerden kaçan bir köpeğe de su vererek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),