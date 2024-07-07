Ödemiş\'teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün 15.35'te çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.
Sarp arazide etkili olan yangın, yaklaşık 23 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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