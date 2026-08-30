Ödemiş ve Bayındır'da Zafer Bayramı Töreni
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi.
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Törene Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Garnizon Komutanı Albay Özkan Develi ile vatandaşlar katıldı.
Bayındır ilçesinde de gün dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programa Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş ve Bayındır'da Zafer Bayramı Töreni - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?