Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek

Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek
05.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Filistinli çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Filistinli çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, kısa mesaj yoluyla Türk Kızılay'a bağışta bulunarak Filistin'e destek verdi.

Okul Müdürü Ramazan Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Okulda düzenlenen iftarda öğrencileri Filistinli çocuklarla manevi olarak buluşturmak istediklerini belirten Göçen, "Türk Kızılay'a bağış mesajı göndererek yardım etme ve bağış yapma konusunda empati kurmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Mesut Erkan ise Filistinli çoçuklar için düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte SMS yoluyla bir nebze olsun destek olmak istedik. Ayrıca bu yardım çalışmasının ardından çocuk iftarında bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Fatma Nur Urf ise Filistinli çocuklar için yardım yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Ödemiş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:36:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.