ODTÜ 70. Yıl Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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ODTÜ 70. Yıl Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

ODTÜ 70. Yıl Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
19.07.2026 23:36
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ODTÜ, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ni düzenleyerek mezunlarına diplomalarını verdi.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

ODTÜ'nün 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, öğrencilerin çeşitli pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı. Mezun öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin katıldığı törende diplomalarını aldı.

'DÜNYANIN İLK 100 ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, tören öncesinde yaptığı açıklamada, "ODTÜ'nün bu sene 70'inci yılı. Bizim için çok özel. 1956 yılında kuruldu ve 70 yıldır dünyanın bilim mirasına ciddi katkılar sunan bir üniversite. Bugün mezuniyet törenimiz, diploma törenimiz. Binlerce veli, üç binin üzerinde mezunumuz bu heyecanlı günde diplomalarını alacaklar. Türkiye'nin belki de en çok beklenen, izlenen mezuniyet töreni. Biz ODTÜ olarak uluslararası alanda iddialı, Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi, dünyanın ilk yüz üniversitesi arasına girmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Çok mutluyuz. 70'inci yılımızda bu özel diploma törenimizde bütün Ankara halkımızla beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, mezuniyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Athena grubu sahne aldı. Öğrenciler ve mezunlar, grubun seslendirdiği şarkılarla mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: DHA

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