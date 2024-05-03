ODTÜ Bahar Şenliği Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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ODTÜ Bahar Şenliği Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

ODTÜ Bahar Şenliği Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik endişeleri nedeniyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermedi. ODTÜ öğrencileri ise bu karara karşı rektörlük önünde nöbet tutuyor.

03.05.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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(ANKARA) - ODTÜ Rektörü Verşan Kök, Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik endişeleri nedeniyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermedi. ODTÜ öğrencileri de Kök'ün bu kararına karşı 9 gündür rektörlük önünde nöbet tutuyor.

ODTÜ 35. Bahar Şenliği bu yıl da Rektör Verşan Kök'ün güvenlik ve temizlik endişelerini gerekçe göstermesiyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmeyecek. Kök'ün bu kararına karşı ODTÜ öğrencileri, rektörlük önünde 9 gündür nöbetlerine devam ediyor. Kök'e görüşme isteklerini ileten ancak kabul görmemesi üzerine rektörlük önüne çadırlarını kurup nöbete başlayan öğrenciler, "Devrimci ODTÜ Devrim'de Şenlik" sloganı ile şenliğe giden süreçte alanı hiç terk etmedi.

Öğrenciler, nöbetin ilk gününde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Milletvekilleri gibi siyasilerin katılımıyla film gösterimi sonrasında müzik topluluklarının katkısı ile sahne kurup müzikleri ve halaylarıyla eylemlerine devam etti. Rektörlük, öğrencilerin kullanmaması için kütüphane dahil olmak üzere civardaki tüm elektriği kesmişti.

Nöbetin ikinci gününde Çankaya Belediye Başkanı Güner alana gelip Rektör Kök ile görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin sonucunda öğrenciler taleplerine cevap alamamıştı. Nöbetin devam eden günlerinde eylem giderek kalabalıklaştı; siyasetçiler, sanatçılar, çeşitli sendika ve STK temsilcisi öğrencilerin eylemine alana gelerek destek verdi.

4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'dan sonra ODTÜ öğrencileri, süreç boyunca okula alınmayan okul mezunlarıyla ve birçok siyasi partinin, milletvekilinin ve akademisyenin de desteğiyle A4 kapısında buluşarak Devrimci ODTÜ Devrim'de şenlik sloganıyla taleplerini tekrar dile getirecek.

Kaynak: ANKA

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