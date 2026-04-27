OECD 2026 Beceriler Zirvesi İstanbul'da Başladı

OECD 2026 Beceriler Zirvesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ortak basın toplantısı düzenledi. Zirveye 57 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 300 temsilci katılıyor. İki gün sürecek zirvede teknolojik değişim ve dönüşümün küresel etkileri ele alınacak.

Bakan Işıkhan, OECD İstanbul Merkezi'nin görev süresinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu. İş gücü piyasalarındaki değişimleri risk değil fırsat olarak gördüklerini belirten Işıkhan, İŞKUR'un yeni mesleklere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesinin emeğe verilen değerin sembolü olduğunu vurguladı.

OECD Genel Sekreteri Cormann, beceri gelişiminin küresel ekonomiler için kritik olduğunu, iş gücü dönüşümü ve dijitalleşmenin ülkelerin geleceğini etkilediğini söyledi.